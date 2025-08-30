Taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi; Akasya Durağı'nın Osman Aga'sı hakkında skandal suçlama

Son günlerde magazin dünyasında peş peşe öne sürülen taciz iddiası ifşalarında Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cezmi Baskın da eklendi.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı' dizisinde hayat verdiği 'Osman Ağa' karakteriyle hafızalara kazınan Cezmi Baskın hakkında da taciz iddiası ortaya atıldı.

Fazilet Onat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.''