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Tahliye olan Sıla Doğu'yu gören tanıyamadı

Tahliye olan Sıla Doğu'yu gören tanıyamadı
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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliyesinin ardından sosyal medyada ilk kez paylaşım yaparak "1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım" dedi.

Sıla Doğu, cezaevinden tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulundu.

Doğu'nun yaptığı paylaşımda görselin yanı sıra şu sözler yer aldı:

''Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlar ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım. Tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmayı istiyorum.'

Etiketler sıla doğu dilan polat ilk açıklama açıklama
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