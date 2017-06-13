Takipçiye kızdı: ''Yatakta kopuyorduk''

Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Özge Sabuncu, takipçisinin yorumuna kızıp şoke eden bir mesaj attı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlunun annesi Ahu Yağtu’dan boşandığından beri hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmüyor.

Şu günlerde Arif V 216 filmini çeken ünlü şovmenin adı Ebru Şallı başta olmak üzere birçok kadınla anılmıştı. Cem Yılmaz ise özel hayatıyla ilgili mevcut tabloya rağmen ısrarla çapkın olmadığını öne sürüyor. Cem Yılmaz’ın sık sık görüştüğü sevgililerinden biri de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının kıdemli ürün müdürü olan Özge Sabuncu...

Hızlı aşk trafiğine rağmen Cem Yılmaz’dan kopamayan Özge Sabuncu son olarak ünlü şovmenin bir fotoğrafına yorum yazdı. Yılmaz’ın paylaştığı robotlu eski bir pozun altına sabuncu “Bu bu bu” notunu düştü. bu yorumu gören Cem Yılmaz’ın bir takipçisi Sabuncu’ya mesaj attı ve ünlü komedyenin “Fi” dizisinin oyuncusu Merve Çağıran’la yakın zamanda yaşadığı ilişkiye gönderme yaparak “Merve Çağıran’la sevgili adam. Kız evinden çıkıyor görmedin mi hala yorum? ne yapıyorsun kızım?” yazdı.



Takipçinin attığı mesajı görüp çok sinirlenen Özge Sabuncu takipçiye DM mesajı attı ve “Yatakta kopuyorduk, zavallı yazdı” ve daha sonra kendisine “Anlamadım kim zavallı, evet bence de zavallı” karşılığını veren takipçiyi anında engelledi.