Taksim'de tacizcilere müdahale eden Oğuzhan Uğur'a silah çektiler

Ünlü Youtuber ve şarkıcı Oğuzhan Uğur, dün gece İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki program çekimi sonrasında, sokakta kadınları taciz ettiklerini fark ettikleri yabancı uyruklu kişilerle tartışma yaşadı. Yabancı uyruklu zanlıları arkadaşlarıyla kovaladıklarını belirten Uğur kendilerine silah çekildiğini söyledi.

İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.

Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal”