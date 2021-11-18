  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Taksim'de tacizcilere müdahale eden Oğuzhan Uğur'a silah çektiler

Taksim'de tacizcilere müdahale eden Oğuzhan Uğur'a silah çektiler

Taksim'de tacizcilere müdahale eden Oğuzhan Uğur'a silah çektiler

Ünlü Youtuber ve şarkıcı Oğuzhan Uğur, dün gece İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki program çekimi sonrasında, sokakta kadınları taciz ettiklerini fark ettikleri yabancı uyruklu kişilerle tartışma yaşadı. Yabancı uyruklu zanlıları arkadaşlarıyla kovaladıklarını belirten Uğur kendilerine silah çekildiğini söyledi.

İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.

Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal”

Etiketler oğuzhan uğur taksim taciz tavizci yabancı uyruklu sailah silah çektiler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ konutları için başvurular başladı! Taksitler 436 TL'den başlıyor
''Şakkadanak'' çıkışı olay olmuştu! O ekonomist yine bombayı patlattı
Çoğu kişi yanlış biliyor! İşte tavşan kanı çay demlemenin püf noktası
PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan öldürüldü
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''teknoloji kullanımını sınırlandırın'' talimatı
AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 açıklaması
Bulgar Levası da TL'yi 6,28'e katlayınca böyle oldu: ''Sizin paranın değeri yok!''
Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı: İşte tanıtılan yeni modeller
Erdoğan ile Soylu arasında ''Osman Öcalan'' krizi iddiası
Böylesi ancak filmlerde olur! Bebeğin ensesindeki ben ihaneti ortaya çıkardı