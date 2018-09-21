Talat Bulut'u tacizle suçlayan genç kızla ilgili şok iddia !

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Talat Bulut sosyal medya hesabından kendisini mahkemeye veren Özge Ş. hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak, "Özge Ş. daha önce İstanbul'a gelebilmek için babasını cinsel tacizle suçlamış." dedi.

''BABASINI DA CİNSEL İSTİSMAR İLE SUÇLAMIŞ''

Instagram hesabından Özge Ş. hakkında açıklama yapan Talat Bulut, "Sezon sonu altı-yedi günlüğüne çalışmaya gelen Özge Ş., ona cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılık sürecini başlattı.Savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemeye gittiler. Mahkeme savcının aldığı kararın kesin doğru olduğu kararını verdi. Evet dünya çok küçük dün bir gazeteci tarafından Özge Ş. ile ilgili bir dosya ele geçirdiği üzerine bir yazı yazdı. 1998 doğumlu olan Özge Ş. 2013 yılında sırf İstanbul'a gidebilmek için savcılığa babası hakkında 'Bana cinsel tacizde bulundu" iddiasıyla şikayette bulunuyor. Bir yıl süren mahkeme sonucunda 'Sırf İstanbul'a gidebilmek için yalan şeyler söyledim' deyip babasının aklanmasını sağlıyor. Durum bu. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin sezon finalinden 1 hafta önce dizi setinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki kostüm sorumlusu Özge Ş. işi gereği kravatını düzeltmek istediği 62 yaşındaki Talat Bulut'un kendisini arka odaya çağırarak dudağından öptüğünü belirtmiş ve olayın hemen ardından da durumu ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirtmişti.

6 gün sonra mahkemeye başvuran Özge Ş.'in şikayeti üzerine olayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 12 kişinin ifadesini dinledikten sonra taciz iddiasıyla ilgili Talat Bulut hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermişti.

Daha sonra Özge Ş.'in avukatı Sibel Önder'in karara yaptığı itiraz başvurusu da reddedilmişti.