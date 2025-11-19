Tam 30 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı menajeri Mert Siliv yaptı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fatih Ürek'in ailesi ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi sürerken, menajeri Mert Siliv yeni bir açıklama yaptı.

Sanatçının durumu hakkında çıkan iddialara yanıt veren Siliv, şöyle dedi:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Siliv, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek..."