  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tam 30 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Tam 30 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Tam 30 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı
Güncelleme:

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son açıklamayı menajeri Mert Siliv yaptı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fatih Ürek'in ailesi ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi sürerken, menajeri Mert Siliv yeni bir açıklama yaptı.

Sanatçının durumu hakkında çıkan iddialara yanıt veren Siliv, şöyle dedi:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Siliv, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek..."

text-ad
Etiketler fatih ürek fatih ürek'in sağlık durumu yoğun bakım fatih ürek'in menajeri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Aile boyu zehirlenme faciasında midye ve kokoreçten alınan örneklerin sonuçları açıklandı Aile boyu zehirlenme faciasında midye ve kokoreçten alınan örneklerin sonuçları açıklandı MHP'li isimden İmralı resti: İmralı'ya gitmek isteyenler ve istemeyenler el kaldırsın! MHP'li isimden İmralı resti: İmralı'ya gitmek isteyenler ve istemeyenler el kaldırsın! Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı!
Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Şehit 92 yıl önce köy mezarı yerine buraya defnetmişlerdi; hüzünlü gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Şehit 92 yıl önce köy mezarı yerine buraya defnetmişlerdi; hüzünlü gerçek yıllar sonra ortaya çıktı Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Biri CHP'den diğeri YRP'den seçilmişti... İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! Biri CHP'den diğeri YRP'den seçilmişti... İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! Sosyal medya fenomeni çift ilk kez hakim karşısına çıktı; aylık gelirleri olay oldu! Sosyal medya fenomeni çift ilk kez hakim karşısına çıktı; aylık gelirleri olay oldu! Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''İmralı'ya ben giderim'' resti için ilk yorum Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''İmralı'ya ben giderim'' resti için ilk yorum Komşusunun kapısına elektrikli düzenek kurup genç kadına kabusu yaşatan sanıktan şoke eden savunma! Komşusunun kapısına elektrikli düzenek kurup genç kadına kabusu yaşatan sanıktan şoke eden savunma! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda!