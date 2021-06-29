Tam 7 oyuncu Çok Güzel Hareketler 2'ye veda etti

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2'den 7 oyuncu ayrıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiğini Çok Güzel Hareketler 2'den peş peşe ayrılık haberleri geldi.

Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'ın ardından 5 daha BKM Mutfak ile yollarını ayırdı.

Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi, sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu.