  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tam küslük bitti derken... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e şok sözler

Tam küslük bitti derken... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e şok sözler

Tam küslük bitti derken... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e şok sözler

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in yaralandığı trafik kazasının ardından olay yerine ilk gelen isimlerden biri de Ahmet Tatlıses olmuştu. Ünlü şarkıcı, oğlu hakkında ''Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti'' dedi. Ahmet Tatlıses ise ''Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz'' yanıtını verdi.

Türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz Bodrum'da ölümden döndü. Ünlü şarkıcının araçta sıkıştığı trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Babasıyla küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses, kazayı duyunca küslüğü unutup olay yerine koştu.

"ARTİST, GELDİ NUMARASINI YAPTI GİTTİ"
Ünlü türkücü, geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin, "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?" dedi.

"ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, BENİM MESLEĞİM DEĞİL"
Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Etiketler ibrahim tatlıses ahmet tatlıses
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı
Ölülerin cesetlerini kayalıklara çiviliyorlar! İşte pes dedirten ''ceset'' gelenekleri
İmamın ''pedofili'' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu
Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus sözleri taraftarı ayağa kaldırdı
Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı
Cübbeli Ahmet, Caner Taslaman'ı hedef aldı: ''Hüküm vermek bu adama mı kaldı?''
Hiç bir yerde görmediğiniz kareler: İşte Türkiye siyasi isimlerinin gençlik halleri
Büyük Zafer 100 yaşında! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun
Benzine indirim geldi