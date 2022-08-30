Tam küslük bitti derken... İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e şok sözler

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in yaralandığı trafik kazasının ardından olay yerine ilk gelen isimlerden biri de Ahmet Tatlıses olmuştu. Ünlü şarkıcı, oğlu hakkında ''Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti'' dedi. Ahmet Tatlıses ise ''Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz'' yanıtını verdi.

Türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz Bodrum'da ölümden döndü. Ünlü şarkıcının araçta sıkıştığı trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Babasıyla küs ve davalık olan Ahmet Tatlıses, kazayı duyunca küslüğü unutup olay yerine koştu. "ARTİST, GELDİ NUMARASINI YAPTI GİTTİ"

Ünlü türkücü, geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerine koşan oğlu Ahmet Tatlıses'e ilişkin, "Artist, artist. Geldi, numarasını yaptı gitti. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?" dedi. "ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, BENİM MESLEĞİM DEĞİL"

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.