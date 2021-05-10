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Tamer Karadağ senaristi bile ağlattı

FOX kanalında izleyici ile buluşan 'Savaşçı' dizisinde 'Göktürk Albay' karakterine can veren usta oyuncu Tamer Karadağlı bu hafta projeye veda ediyor.

FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Göktürk Albay' karakterine hayat veren ünlü aktör Tamer Karadağlı haftalardır performansıyla resmen oyunculuk dersi veriyor. 

Diziyle başından beri 6 bölümlük anlaşması olan Karadağlı, bu hafta projeye veda ediyor.

Savaşçı'da oyunculuktaki ustalığını bir kez daha gözler önüne seren Karadağlı'nın etkili oyunculuğunun dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya'yı bile ağlattığı öğrenildi.

Karadağlı şu günlerde Taylan Biraderler'in yönettiği Andropoz adlı 6 bölümlük Netflix dizisi için Marmaris'te.

Etiketler savaşçı dizi senarist ağlama
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