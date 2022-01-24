Tamer Karadağlı trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Ankara'da karlı havada aracının kontrolünü kaybedince trafik kazası geçirdi.

Başarılı isim Tamer Karadağlı'da kardan nasbini aldı. Ülkeyi etkisi altına alan kara Ankara'da teslim olan Karadağlı tafik kazası geçirdi. Bir araca çarpan Karadağlı, sosyal medya hesabından aracın hasarını karşılayacağını söylediği bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ'dan ise geçmiş olsun yorumu geldi.

"Hasarı neyse karşılarım"

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu paylaşımında şunları yazdı:

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım."

Pınar Altuğ'dan yorum

Birçokünlü isim Tamer Karadağlı'ya "Bravo" yorumunda bulundu.

Tamer Karadağlı'nın eski partneri Pınar Altuğ ise bu paylaşıma "Geçmiş olsun canım, sana yakışanı yapmışsın" yanıtını verdi.