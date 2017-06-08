Tanıştıralım, Cem Yılmaz'ın ikizleri...

Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filmlerinin devamı olan "Arif V 216" filminin çekimleri dün başladı. Ünlü komedyen filmde oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosunu oynatacak. Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur'dan oluşan kemik kadrosunun yanısıra Cem Yılmaz, yeni filminde abisi Can Yılmaz, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah, Özge Özberk, Mustafa Sandal, Ediz Hun, Kubilay Aka, Mert Fırat, Özgür Emre Yıldırım, Şükrü Öyıldız, Kerem Alışık, Çağlar Çorumlu, Zeynep Kankonde, Tuncay Bayazıt ve Jeyan Tözüm'le çalışacak.

Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğuna oturduğu filmde yer alan ikiz kızlar rolü için de Cem Yılmaz, İzmirli reklam yıldızı avukat kardeşler Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma'yı seçti. İkiz kardeşler, Berna Laçin'le oynadıkları bulaşık deterjanı reklamıyla ünlenmişti. Dünyaya 5 dakika arayla gelen tek yumurta ikizleri Hazal ve İlayda İzmir Barosu'na bağlı avukatlık yapıyor. Avukat kardeşler geçen yıl 10 Kasım'da yemin edip cüppe giymiş ve daha sonra Gaziemir'de birlikte avukatlık bürosu açtı.

AHU İKİZLERİ İSTEMEDİ İDDİASI



Öte yandan Cem Yılmaz'ın filminde ikiz kardeşleri oynatma kararı, kendi ekibinde yer alan ve geçen yıl yanından neredeyse hiç ayırmadığı ikiz kardeşler Şeniz ve Serpil'i akıllara getirdi. Yapım şirketi Fikirsanat'ta da çalıştırdığı ikizler, bir süredir ünlü komedyenin yanında hiç görünmüyor. Oysa Yılmaz, geçen yıl gittiği her yere 2 kardeşi de götürüyordu. Cem Yılmaz'ın iki kardeşe olan yakınlığının eski eşi Ahu Yağtu'yu rahatsız ettiği iddia etti. Cem Yılmaz'ın bu nedenle ikizlerle yollarını ayırdığı öne sürüldü.