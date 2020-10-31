Tanya'nın babasından ortalığı karıştıran MasterChef paylaşımı

MasterChef Türkiye'de Tanya'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros eleme adayı oldu.

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla ifşa oldu.

Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.