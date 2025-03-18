Sanatçı Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli, durumunun ağırlaşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde entübe edildi.2023’te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan ve bir süredir durumu ağırlaşan Tanyeli hayatını kaybetti. 4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat’ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.