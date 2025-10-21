  1. Anasayfa
  Tanyeli'nin kız kardeşi de hayatını kaybetti

Tanyeli'nin kız kardeşi de hayatını kaybetti

Güncelleme:

Yaklaşık 2 yılı aşkın süre pankreas kanseriyle mücadele ederken geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren gerçek adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin ablası da yaşamını yitirdi.

Tanyeli (Öznur Kral), 17 Mart 2025'te pankreas kanseri nedeniyle entübe edildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Tanyeli, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, eşi İlker Sünneli cenazede güçlükle konuşmuştu. Sünneli, "Çok iyi bir insandı, çok iyi bir anne ve eşti. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli'nin vefatının üzerinden geçen sürenin ardından, ailesi ikinci bir acıyla sarsıldı. Tanyeli'nin ablası da hayatını kaybetti.

Teyzesinin ölümünü sosyal medya hesabından duyuran yeğeni Taylan, duygusal bir paylaşım yaparak acı haberi teyit etti:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."

 

Etiketler oryantal tanyeli tanyeli'nin ablası kanser pankreas kanseri
