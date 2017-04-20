Tarık Mengüç'ten, İlhan Mansız itirafı

'Survivor 2017'de kaldığı süre boyunca kendisine en uzak isim olarak öyle birisini söyledi ki herkesi şaşırttı.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk olan Tarık Mengüç, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden ünlü şarkıcı, "Son haftalarda durumlar vahim. 'Daha çok kavgalar olacak' dedim. Bunun başlangıcı da Serhat ile Furkan arasında oldu. Sonra Sema tartışma yaşadı" ifadelerini kullandı.

Tarık Mengüç, "Ünlüler adasında sana en uzuk kimdi?" sorusuna, "Bugüne kadar herkesle muhabbet ettim. Onunla uzun uzun dertleşemedik. Mesela İlhan Mansız sadece 'Nasılsın?' derdi. Çok üzüldüğümde 'Ağlama' derdi. Bu kadardı. 50 günde toplasan 20 kelime etmemişizdir" yanıtını verdi.