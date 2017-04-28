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  1. 28 Nisan 2017 14:39

Tarkan 195 TL'lik hesaba 1750 TL bahşiş bıraktı

Almanya'da bir pizzacıya giden Tarkan, 195 TL gelen hesaba yaklaşık 10 katı bahşiş bıraktı.

Tarkan 195 TL'lik hesaba 1750 TL bahşiş bıraktı
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Sadece müzikteki başarısı değil kişiliğiyle de milyonların gönlünde taht kuran Tarkan, bonkörlüğünü yine konuşturdu… Bugüne kadar çocuklar, eğitim, çevre ve hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren sayısız derneğe yüklü miktarda yardım yapan ve bu bağışların gizli kalmasına özen gösteren Megastar, önceki gün doğup büyüdüğü Almanya’daydı. Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu’nun kardeşi yani kayınçosunun nikah şahidi olan ünlü sanatçı, düğün için gittiği Almanya’da bir süre daha kaldı.

 
İLGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI
Önceki gün Siegburg kentindeki Tuscolo isimli pizzacıya giden Tarkan’a eşi de eşlik etti. Çalışanların büyük ilgi gösterdiği sevilen sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi. Megastar, kendisine hizmet eden Türk garsonların ilgisini karşılıksız bırakmadı ve onlara güzel bir jest yaptı. Tarkan, Almanya’ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı. İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Sözcü

almanya , bahşiş , tarkan , pizzacı