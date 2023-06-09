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Tarkan bir kare fotoğrafla müjdeyi verdi

Tarkan bir kare fotoğrafla müjdeyi verdi
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Megastar Tarkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirecek haberi verdi.

Şarkıları dillere pelesenk olan, ünü Türkiye'yi aşan Tarkan sosyal medyadan paylaşım yaptı. Güzel haberi duyuran Megastar yeni şarkısının müjdesini verdi. Hayranları şimdiden heyecanlanırken şarkının hareketli mi yoksa slov mu olacağı merak edildi. İşte Tarkan'ın o paylaşımı...

Etiketler tarkan müjde fotoğraf
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