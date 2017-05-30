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  3. 30 Mayıs 2017 14:19

Tarkan da o tartışmaya girdi: Kıymayın efendiler

Tarkan, zeytinlikleri imara açılması planına isyan etti. Ünlü sanatçı, Twitter hesabından, "Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın" yazdı.

Tarkan da o tartışmaya girdi: Kıymayın efendiler
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TBMM gündemine taşınan Zeytin Ağacı Koruma Kanunu değişikliği çevrecilerin büyük tepkisini çekti.

3 bin 573 sayılı Zeytin Ağacı Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikler zeytinlik alanların tanımının değişmesine neden olacak ve zeytinlikler termik santrale, toplu konuta, sanayi tesislerine, maden ve taş ocaklarına dönüştürülebilecek.

Bugün saat 15:00’te Meclis’te görüşülecek yasa tasarısı öncesinde çevre konularına duyarlılığıyla bilinen Tarkan’dan mesaj geldi.

Sanatçı Twitter hesabından “Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” yazarak bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.

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