Tarkan kızı Lila ile fotoğrafını paylaştı

Megastar Tarkan, 2016 yılında kendisine hayran olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuştu. 14 Temmuz 2018'de ise kızları Liya'yı kucaklarına almışlardı.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir düğünde sahneye çıkarak Ebru Güneş ile şov yapan Tarkan bugün ise Instagram hesabından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tarkan'ın 'İyi pazarlar' notuyla paylaştığı poza beğeni yağdı.

Kızının yüzünü henüz hiç göstermeyen Tarkan'ın bu paylaşımı Lila'nın yüzünün en net göründüğü fotoğraf aynı zamanda...