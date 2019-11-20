Tarkan ve Sıla Gençoğlu zirveyi paylaştı!

Sanatseverler, Biletix’in resmi internet sitesinde 2019 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti. Oylamada 2019’un en beğenilen erkek sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterilerine bir yıl aradan sonra geri dönen Tarkan olurken,en beğenilen kadın sanatçısı ise kategorinin 2017 ve 2018 kazananı olan Sıla oldu. Sanatçılar yanında en beğenilen etkinliklerin, mekanların da sıralandığı oylama sonuçlarında İstanbul, tüm dünyadaki şehirleri geride bırakarak en popüler şehir olarak öne çıktı.
2019’un en beğenilen performanslarının açıklanması ve ödüllerin sahiplerine sunulması için 19 Kasım akşamı UNIQ Box’ta bir ödül töreni gerçekleştirdi. Müzik ve sahne sanatları kategorisinde toplam 7 dalda ödüllerin sahiplerine takdim edilmesinin ardından gerçekleşen özel konseptli partide davetliler Hey! Douglas’ın performansı eşliğinde eğlendi.
'Yılın Bileti' oylamasına katılan ve oy veren 2019. kişi olan Nurda Ceren Erzeybek 1.000 TL değerindeki 'Biletix Hediye Kart'ın sahibi oldu.
'YILIN BİLETİ' OYLAMASI SONUÇLARI
Sahne Sanatları Kategorisi
En Beğenilen Müzikal: Alice Müzikali
En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Zengin Mutfağı
En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban
En Beğenilen Yabancı Sanatçı: Evgeny Grinko
En Beğenilen Festival: Trakya Müzik Festivali - Erikli
En Beğenilen Erkek Sanatçı: Tarkan
En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla
En Beğenilen Mekanlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkswagen Arena, Zorlu PSM
2020’de İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Sezen Aksu, Tomorrowland, Metallica, Coldplay, Muse
Müzik Kategorisi
Global 'Yılın Bileti' Oylaması Sonuçları
1.P!nk
2.Metallica
3.BTS
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