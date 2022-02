Tarkan yeni şarkısı Geççek ile sosyal medyayı salladı

Megastar Tarkan'ın uzun süredir merakla beklenen yeni şarkıcı Geççek müzikseverle buluştu.

Yaptığı muhalif paylaşım ve açıklamaları ile gündeme gelen şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra çıkacak yeni şarkısının haberini vermiş, şarkısının isminin ''Geççek'' olacağını açıklamıştı.

Şarkının çıkışı için 17 Şubat'ı işaret eden Tarkan'ın yeni şarkısı, piyasaya çıktı.



GÜNDEME OTURDU

Yeni şarkı sosyal medyanın gündemine otururken; şarkının sözleri dikkat çekti.

Politik mesajları içeren şarkının sözleri şöyle:

Geççek Geççek,

Geldiği gibi gitçek,

Her şeyin sonu var,

Bu çile de bitcek,

Oh oh! Şıngırdatıp oynuycaz o zaman,

O çiçekten günler çok yakında,

Hadi yeter artık fena bunaldık,

Düş babam artık! Düş yakamızdan.

İKTİDAR SALDIRIYOR MUHALEFET PAYLAŞIYOR

Tarkan'ın yeni şarkısı iktidar cephesinde tepki ile karşılandı.

Örneğin AKP İstanbul İl Başkan Yardımcıs Halime Kökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Keçileri kaçırmış gibi davranarak ne yaptığını zannediyor acaba bu “gitçek” korosu? Muhalefet ettiklerini zannederek ortaya koydukları tavrın Erdoğan’a seçimi garanti ettirmenin ötesinde bir işe yaramayacağını göremeyecek kadar da akılları körleşmiş. Ne diyek, teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

Muhalefet cephesi ise şarkıyı yoğun olarak paylaşmaya başladı.

CHP'li Milletvekilleri ve muhalif isimlerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı paylaşımda, ''Çoğu gitti Az Kaldı'' ifadelerini kullandı.

