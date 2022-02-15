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Tarkan yeni şarkısı Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaştı

Tarkan yeni şarkısı Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaştı

Megastar Tarkan’ın beklenen yeni şarkısı Geççek ve video klibi için geri sayım devam ederken yeni görüntülerde geliyor.

Tarkan, uzun bir aradan sonra yayınlayacağı yeni şarkısının hazırlıklarına devam ederken, bir yandan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da yeni şarkısı için heyecanı arttırmaya devam ediyor. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının intro’sundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, bugün klibinden paylaştığı yeni görüntülerle heyecanın dozunu arttırdı.

17 ŞUBAT'TA YAYINLANACAK
Şarkının video klibi ilk kez 17 Şubat’ta Tarkan Youtube kanalında yayınlanacak.
Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği “Geççek”in mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı.

 
 
 
 
 
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 KLİP ÇEKİMLERİ 4 GÜN SÜRDÜ
Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Etiketler tarkan klip görüntü
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