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  3. Tarkan'dan Aile Bakanlığı'na Elmalı Davası tepkisi

Tarkan'dan Aile Bakanlığı'na Elmalı Davası tepkisi

Tarkan'dan Aile Bakanlığı'na Elmalı Davası tepkisi

Tarkan, Antalya'da iki kardeşin maruz bırakıldıkları cinsel istismarı resmederek anlattıkları ancak sanıkların tahliye edildiği davaya ilişkin tepki gösterdi.

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara maruz bırakıldığı suçlamasıyla açılan davada çocuklar, olay anlarını çizimleriyle anlatmış, tutuklu yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmişti.

Yaşanan skandala tepkiler sürerken; şarkıcı Tarkan yaptığı paylaşım ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. 

Bakanlığın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan sanatçı Tarkan ise Bakanlığı eleştirerek, “Bu kaçıncı takipsiz kalan dava?” diye sordu.

Paylaşımında, “Çocuklarımıza sahip çıkmanızı korumanızı istiyoruz” ifadelerini kullanan Tarkan, “Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı” ifadelerini kullandı.

Tarkan ayrıca ''Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘konuyu takip ediyoruz’ demesi çok bir şey ifade etmiyor. Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler'' ifadelerine de yer verdi.

Tarkan'ın paylaşımı şöyle: 

Etiketler tarkan tepki elmalı davası
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