Tarkan'dan da tepki geldi

Tarkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek, bağımsız ve adil bir hukuk sistemi için sesini yükseltmeye devam edeceğini vurguladı.

Sanatçı Tarkan, İBB Başkanı ve yakın çalışma arkadaşlarının bugün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

"Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi" diyen Tarkan, en çok da bağımsız ve adil bir hukuk sistemi içi ses yükselttiğini ifade etti.

"İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor" diyen Tarkan'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici.

İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.

Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."