Tarkan'dan eşine yasak

Megastar Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızı Liya'nın sağlığı için titizleniyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Megastar, bunun için organik gıdalara yöneldi.

Başarılı sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı köyündeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için sipariş vermeye başladı.

Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.