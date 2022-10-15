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Tarkan'dan maden faciası paylaşımı

Tarkan'dan maden faciası paylaşımı

Megastar Tarkan, Bartın'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, ''Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim'' ifadelerini kullandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, dün akşam saat 18.15'te maden ocağında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden işçi sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu. 

Maden faciasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan "Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Dilerim ki mahsur kalan emekçilerimiz kurtarılır ve daha fazla can kaybı olmaz.  Çok geçmiş olsun Bartın. #Bartın" ifadelerini kullandı.

Etiketler tarkan bartın maden faciası
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