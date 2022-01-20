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Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Kendisine yapılan haksızlık unutulmaycak

Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Kendisine yapılan haksızlık unutulmaycak

Sosyal medyada 2017 yılında paylaştığı bir şarkıda dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle tepki çeken Sezen Aksu'ya yakın dostu Tarkan'dan destek geldi.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında söylediği 'Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' cümlesi ülke gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Tarkan'dan destek geldi. Sezen Aksu ile dostluğu yıllar öncesine dayanan Tarkan, Aksu ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK DEĞERLERİNDENDİR"
"Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o.
Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.

Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Thailand tatilinde herkesi ekip başbaşa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun"

NE OLMUŞTU?
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Aksu'nun toplumun manevi değerlerini aşağıladığı öne sürüldü. Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, ''Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik'' ifadelerini kullandı.

Etiketler sezen aksu destek tarkan
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