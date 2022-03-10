Tarkan’dan şimdi de ''doktor'' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün doktorlara yönelik "varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözüne bir tepki de, Geççek adlı şarkısının sözleriyle gündeme damga vuran Tarkan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından tepkiler yükselmeye devam ederken, Türkiye’nin ‘megastarı’ diye anılan ünlü şarkıcı Tarkan da bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hak ettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”

Çıkardığı ‘Geççek’ şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda gündeme oturan Tarkan, son olarak zeytin alanlarını maden sahası haline getirebilecek karara tepki göstererek, “Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası” demişti. Tarkan, “Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.