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Tarkan'dan yangın bölgesine servet değerinde yardım

Tarkan'dan yangın bölgesine servet değerinde yardım

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan'ın yaptığı gizli yardımları "Herkese örnek olsun" diyerek açıkladı.

Onur Akay, "MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL'ye yakın yardım yapıldı" açıklamasını yaptı.

"500 BİN TL AYIRDI"
Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, Tarkan şimdi de yangın bölgelerine gizli bir yardım yaptı ve 500 bin TL ayırdığını öğrendim. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan'a" ifadelerini kullandı.

Etiketler tarkan onur akay
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