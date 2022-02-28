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Tarkan'dan Yaşar Kemal paylaşımı: En güzel şiir barıştır

Tarkan'dan Yaşar Kemal paylaşımı: En güzel şiir barıştır

Ünlü sanatçı Tarkan, yazar Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözüyle bir fotoğraf paylaştı.

Tarkan, ölümünün yedinci yıldönümünde yazar Yaşar Kemal'le bir fotoğrafını paylaştı.

Twitter ve Instagram hesaplarında Yaşar Kemal'i anan sanatçı, yazara atfedilen ancak şair Haydar Ergülen'e ait olan "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü de alıntıladı.

Tarkan paylaşımında "Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" notunu düştü.

Etiketler tarkan yaşar kemal söz
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