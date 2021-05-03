  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret

Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada bir akım başlattığını duyurdu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe (54) sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımıyla meslektaşına seslendi.

"Ben de Tarkan'a pas atıyorum" diyen Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı: Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba...

 TARKAN'DAN YANIT

Tarkan ise, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

Etiketler tarkan yıldız tilbe kış güneşi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu da ''normalleşme'' konseri! Binlerce kişiden kıskandıran görüntü
''Yaz geldi'' diye sevinenlere kötü haber! Yağışlar geri dönüyor!
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açıp öldürdü!
Plajda ceza yağdı! Polis denizde kimlik kontrolü yaptı!
Bayramı kapsayan alkol yasağının nedeni bu mu ?
Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi
Ramo dizisinden hayranlarnı şaşırtan hamle
İçişleri'nden sokağa çıkma izin belgeleri için yeni açıklama! O kural değişti!
İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı