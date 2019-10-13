Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun gizemli ziyareti ! Kaçacak yer aradı

Magazin gündeminden oldukça uzak durmaya çalışan Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce panik oldu. Tevetoğlu, geçtiğimiz gün bir binaya girdi, görüntülendiğini anladığında ise kaçacak yer aradı.

KAÇACAK YER ARADI

Magazin dünyasını yakın takibinde olan popun yıldızı Tarkan'ın, eşi Pınar Tevetoğlu yaptığı hareketle kafaları karıştırdı. Sözcü'nün haberine göre bir binaya girerken gazetecilerin olduğunu öğrenen Pınar Tevetoğlu, panikledi.

NEREYE GİTTİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Görüntü vermemek için özel şoförüyle konuşan Pınar Tevetoğlu, çareyi şoförünün arkasına saklanmakta buldu.Binaya müştemilat dairesinin kapısından girerek şaşırtan Pınar Tevetoğlu'nun nereye geldiği merak konusu oldu.