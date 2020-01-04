Tarkan'ın ikinci bebeğinin ismi belli oldu

2. Sayfa programının haberine göre, “Küçük Tarkan geliyor!” başlıklı bir yazı yazan Onur Akay, Tarkan’ın ikinci bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı.

Akay, “Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu biliyorsunuz ikinci çocuklarına hamile. Almanya’da sağlıklı bir hamilelik geçiren Pınar Hanım, bu sefer erkek çocuk dünyaya getirecek. Küçük Tarkan geliyor ve öğrendiğim bilgiye göre bebeğin adı Ali Tarkan olacak” ifadelerini kullandı.

Cinsiyeti erkek olarak açıklanan bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan çifte tebrik mesajları yağdı.