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Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım

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Ünlü şarkıcı Tarkan, 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarının ardından 'Son Durak' ile hayranları ile buluşmaya hazırlanırken şarkısının bir kısmını da Twitter üzerinden yayınladı.

Megastar Tarkan, yeni şarkısı Son Durak'ı hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda "Yap Bi Güzellik" şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı.

Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı.

"GEÇÇEK" REKOR KIRMIŞTI
Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.

Etiketler tarkan şarkı son durak
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