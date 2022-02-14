Tarkan'ın yeni şarkısının adı belli oldu, ''Geççek''

Tarkan, uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği yeni şarkısının adını ve dinleyicilerle buluşacağı tarihi açıkladı.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan ve aylardır yeni şarkı hazırladığında olan Tarkan’dan beklenen haber geldi. Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını Twitter ve Instagram hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısının 10 saniyesini de "Coming soon" notuyla paylaşmıştı.

ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI

Ünlü sanatçı, son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.

Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını geçen yıl takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram hesabından hazırlıklara dair fotoğraflar paylaşan Megastar, "Yeni şarkının keman kaydı" ifadelerini kullanmıştı.