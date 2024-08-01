  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tartışmalı Olimpiyat açılışı sonrası ünlü isme ölüm tehdidi

Tartışmalı Olimpiyat açılışı sonrası ünlü isme ölüm tehdidi

Tartışmalı Olimpiyat açılışı sonrası ünlü isme ölüm tehdidi
Güncelleme:

Olimpiyatların açılış töreninde poz vermesinin ardından ölüm, işkence ve tecavüzle tehdit edildiğini açıklayan DJ Barbara Butch, yasal yollara başvuracağını açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde yapılan drag gösterisinde yer alan DJ Barbara Butch ölüm, işkence ve tecavüzle tehdit edildiğini açıkladı. 

4 saat süren törenin, Leonardo Da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun bir parodisi olarak yorumlanan sahnesinde poz veren Butch, sosyal medya trollerinin hedefi haline gelmesiyle ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı.

 'HER ZAMAN SEVGİYİ VE KAPSAYICILIĞI TEŞVİK ETTİM'

"Son derece şiddetli bir siber taciz ve karalama kampanyasının hedefi haline geldim" diye konuşan Butch, “DJ'lik çalışmalarım ve aktivizmim aracılığıyla her zaman sevgiyi ve kapsayıcılığı teşvik ettim. Benim için dünya parçalara ayrılırken bile onu kurtaracak olan şey budur” ifadelerini kullandı.

'HAYATIM BOYUNCA KURBAN OLMAYI REDDETTİM'

"İlk başta nefret edenlerin sakinleşmesine izin vermek için konuşmamaya karar verdim, ancak aldığım mesajlar giderek daha aşırı hale geliyor" diyen Butch, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hayatım boyunca kurban olmayı reddettim: Susmayacağım. Nefretlerini ve hayal kırıklıklarını kusmak için bir ekranın ya da takma bir ismin arkasına saklananlardan korkmuyorum. Onlarla hiç gözümü kırpmadan mücadele edeceğim. Kararlıyım ve onurluyum. Hem sevdiklerim hem de milyonlarca Fransız için kim olduğumdan, ne olduğumdan ve neyi temsil ettiğimden onur duyuyorum. Benim Fransa'm Fransa'dır!”

Etiketler DJ Barbara Butch Barbara Butch eşcinsel eşcinsellik olimpiyatlar paris 2024
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hak yiyen işverenlere müjde: Sigortasız 1 güne 40 bin TL ceza Hak yiyen işverenlere müjde: Sigortasız 1 güne 40 bin TL ceza Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Beren Saat geri dönüyor; yeni projesi belli oldu Nurgül Yeşilçay kilo alma rekoru kırdı: 10 günlük değişimi olay oldu Nurgül Yeşilçay kilo alma rekoru kırdı: 10 günlük değişimi olay oldu Suçu kesinleşti: Gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiyi itiraf etti Suçu kesinleşti: Gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiyi itiraf etti HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Doğalgaza yüzde 38 zam için yeni açıklama: ''38 değil, 24,4...'' Doğalgaza yüzde 38 zam için yeni açıklama: ''38 değil, 24,4...'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi hakkında ilginç iddia: ''5 kez hacca gitti'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi hakkında ilginç iddia: ''5 kez hacca gitti'' Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı yıkıp geçti Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı yıkıp geçti Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...'' Yusuf Dikeç'ten dikkat çeken sözler: ''Elimden silahımı alanlar ve buna sessiz kalanlar...'' Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Tüm dünya havalı tabanca sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti Bu dehşeti anlatmaya kelimeler yetmez: Eşini ağaca bağlayıp ölüme terk etti Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü Üç çocuk annesi kadın dövülerek öldürüldü Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava durumu raporu açıklandı Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava durumu raporu açıklandı Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Süleyman Soylu'dan sürpriz hamle: ''Bana dokunun'' dedi Süleyman Soylu'dan sürpriz hamle: ''Bana dokunun'' dedi