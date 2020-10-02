Tatlıtuğ çiftine mahkemeden kötü haber

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan A. adlı şahsı kendilerine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş ve bir ay koruma kararı aldırmıştı. Sinan A.'nın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia eden çift, zorlama hapis talebinde bulundu. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, tehdit mesajlarını A.'nın gönderdiğine ilişkin somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol