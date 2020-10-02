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  3. 02 Ekim 2020 12:11

Tatlıtuğ çiftine mahkemeden kötü haber

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Tatlıtuğ, Sinan A. adlı kişinin tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle hapis talebinde bulundu. Ancak mahkeme, somut delil bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.

Tatlıtuğ çiftine mahkemeden kötü haber
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Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan A. adlı şahsı kendilerine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş ve bir ay koruma kararı aldırmıştı. Sinan A.'nın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia eden çift, zorlama hapis talebinde bulundu. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, tehdit mesajlarını A.'nın gönderdiğine ilişkin somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.

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