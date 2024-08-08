Taylor Swift’in konserleri ''terör tehdidi'' nedeniyle iptal edildi

Avusturya’da düzenlenecek Taylor Swift konserine saldırı planladığı tespit edilen 2 eli kanlı bölücü terör örgütü IŞİD mensubu teröristin yakalanmasının ardından Taylor Swift’in Viyana'da vermesi planlanan 3 konseri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift’in Avusturya'nın başkenti Viyana’daki üç konseri iptal edildi.

İptal kararları, konserlere saldırı planı olduğunun resmi olarak doğrulanmasının ardından geldi.

Konserlerle ilgili Swift cephesinden yapılan açıklamada "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine, herkesin güvenliği için planlanan üç konseri iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" denildi.

Açıklamaya tüm biletlerin otomatik olarak iade edileceği mesajı eklendi.

IŞİD'ten Taylor Swift konserine terör saldırısı girişimi

New York Post‘un Avusturya’da yayın yapan Kronen Zeitung’a dayandırdığı haberine göre Viyana yakınında ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki bir genç ve diğer IŞİD şüphelisi bugün gözaltına alındı. Polis, yaptığı ev baskınlarında bulduğu çeşitli kimyasal maddelere el koydu.

İkilinin Swift’in Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda perşembeden cumartesiye kadar sürecek konserlerine saldırı planladığı iddia ediliyor.

Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf “Şüpheli fail Taylor Swift konserlerine odaklanmıştı. Hazırlık eylemleri tespit edildi” dedi.

Kronen Zeitung’un haberinde “Somut bir tehdit önlendi” diyen yetkili, henüz konserlerin tamamen güvenli olduğunu ilan etmediklerini ve diğer suç ortaklarını soruşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

19 yaşındaki şüphelinin Avusturya vatandaşı olduğu ve temmuzda İslami terör örgütüne bağlılık yemini ettiği belirtildi.

Şarkıcının perşembeden itibaren vereceği konserlerdeyse güvenlik önlemleri arttırıldı.