Tecavüz davasında karar çıktı

Oyuncu N. H., geçtiğimiz aylarda arkadaşı Mehmet D. ile Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili daha sonra H.'nin evine gitti. İddiaya göre Mehmet D. alkolün etkisiyle kendisinden geçen N.H.'ye cinsel istismarda bulundu.

Uyandığında çıplak olduğunu gören oyuncu, polise haber verdi ve Adli Tıp Kurumu'na başvurarak istismara uğradığına dair rapor aldı. Mehmet D., ifadesinde H.'yi eve bıraktığını, üzerini değiştirip yatağa yatırdığını ileri sürdü.

Mehmet D. hakkında "nitelikli cinsel istismar"dan dava açıldı. Duruşma sonunda, şüpheli gencin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı için genç adamın beraatına karar verildi.

Sabah



