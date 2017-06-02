Büyük müjde ! O borçların yarısı siliniyor
Büyük müjde ! O borçların yarısı siliniyor
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
Zarrab'ın davasında flaş gelişme ! Bu kez iyi haber
Zarrab'ın davasında flaş gelişme ! Bu kez iyi haber
Dev buzulun kopması an meselesi !
Dev buzulun kopması an meselesi !
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kabul edildi...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kabul edildi...
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 02 Haziran 2017 08:47

Tecavüz davasında karar çıktı

Genç oyuncu N.H., arkadaşının cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu, yeterli delil olmadığı için zanlı beraat etti.

Tecavüz davasında karar çıktı
A+ A-

Oyuncu N. H., geçtiğimiz aylarda arkadaşı Mehmet D. ile Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili daha sonra H.'nin evine gitti. İddiaya göre Mehmet D. alkolün etkisiyle kendisinden geçen N.H.'ye cinsel istismarda bulundu.

Uyandığında çıplak olduğunu gören oyuncu, polise haber verdi ve Adli Tıp Kurumu'na başvurarak istismara uğradığına dair rapor aldı. Mehmet D., ifadesinde H.'yi eve bıraktığını, üzerini değiştirip yatağa yatırdığını ileri sürdü.

Mehmet D. hakkında "nitelikli cinsel istismar"dan dava açıldı. Duruşma sonunda, şüpheli gencin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı için genç adamın beraatına karar verildi.

Sabah

 
 

Sabah

cinsel istismar , tecavüz