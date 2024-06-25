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Techno müziğin ünlü ismi İstanbul'a geliyor

Techno müziğin ünlü ismi İstanbul'a geliyor
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Dünyaca ünlü DJ ve yapımcı Argy, 3 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak.

Ege'nin sıcak sularından çıkıp dünyaya açılan Argy, “AV” gösterisiyle ilk kez 3 Ağustos'ta İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşacak. Melodik ve duygusal techno tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip Argy'nin “New World” albümünün turnesi kapsamında Life Park'ta vereceği konserin biletleri Biletinal'da satışa çıktı.

Elektronik müziğin öncü isimleri arasında gösterilen Argy, Well Works Entertainment ve Kastel sunumu, Oryx ve Blow katkılarıyla organize edilen İstanbul konserinde “Higher Power", "Aria", "Pantheon", "Tibet" ve " Tataki” gibi parçalarla hayranlarının karşısına çıkacak.

İHA

Etiketler Argy techno DJ performansı
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