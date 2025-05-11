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Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
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Bundan 2 yıl önce evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 2 yıllık tedavisi sonrasında taburcu olan Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

Taburcu olduğundan bu yana fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır'ı son ziyaret eden isim CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök oldu. Gök, Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Levent Gök birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

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Etiketler kadir inanır fizik tedavi son hali
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