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Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
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Bundan 2,5 yıl önce evinde rahatsızlandıktan sonra bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan tedaviler sonraısnda taburcu edilen Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı.

76 yaşındaki Kadir İnanır, 4 Nisan’da taburcu edilmişti. Taburcu olduğundan bu yana yaklaşık 5 aydır fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi.

2. Sayfa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kadir İnanır'ın oldukça zayıflamış hali dikkat çekti.

Bundan 2,5 yıl önce evinde rahatsızlandıktan sonra bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan tedaviler sonraısnda taburcu edilen Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

 

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