Tefecilerle başı belada ! Servet kaptırmış...

'Gelinim Mutfakta' sunucusu Fatih Ürek, katıldığı magazin programında kardeşinden dolayı 3,5 milyon dolarlık evini tefecilere kaptırdığını anlattı.

'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Kanal D ekranlarında yayınlanan'Müge ve Gülşen 2. Sayfa' programına konuk oldu. Kardeşinin borcundan dolayı zor günler geçirdiğini söyleyen Ürek, tefecilere evini kaptırdığını anlattı.

"3,5 MİLYON DOLARLIK EVİ TEFECİLER ALDI"



Canlı yayından özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, "Çok kazık yedim. Son kaybım 3,5 milyon dolar. Balmumcu'daki 4 katlı ev vardı gitti. Bu işin başrolünde kardeşim var. Yanındakilerle bir kumpas kuruldu. Tefeci aldı o evi.



"KARDEŞİMLE GÖRÜŞMÜYORUM, ÇOK CANIM YANDI"



Benim kız kardeşimin hatası peçete kadar bile imzalı bir kağıt almamış. Parayı almış, tapuyu vermiş… Dava 10 sene devam etti. Kardeşimle görüşmüyorum. Çok canım yandı. 2 kardeşim daha var, büyük ablam bana resmen annelik yapıyor.