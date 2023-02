Tek Single ile Dünyada Ses Getirdi

After Me" Şarkısı ile birçok ülkede İlk 100'e girmeyi başaran Batuhan Türker, kendisi hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

Batuhan Türker Kimdir ?

Batuhan Türker veya sahne adıyla Batuhan Turker (d. 07 Ağustos 1997), Türk DJ ve müzik prodüktörü. 2023 yılında çıkardığı "After Me" isimli parçayla tanınmıştır. "After Me" Şarkısı ile birçok ülkede İlk 100'e girmeyi başarabilmişti.

Müzik Kariyeri

DJ'lik hayatına 19 yaşında Çin'in Shenzhen Şehrinde bir Türk restoranında etkinlik yaparak, Deep House müzik sektörü ile tanıştı. Gece kulüplerinde mixer yaparak kariyerine devam etti. Yaşamış olduğu sağlık sorunlarından dolayı 2017 yılında ülkesine geri döndü ve müziği bıraktı. 2020 yılında Techno müzik ile tanışarak, Ankara da house parti organizasyonları vermeye başladı ve Ankara'nın en kalabalık 2. partisine ev sahipliği yaptı. 2021 yılında yaşamış olduğu şehrin en popüler insanları arasında yer alarak, 'Party People Of The Year' ünvanını kazandı. Bu sürede Ableton dersleri alarak 'After Me' adlı şarkının alt yapısını oluşturdu.

After Me Şarkısı

İlk single’ını yaparak Tüm dünyada listelere giren ‘After Me’ adlı şarkının yapım sürecini sanatçımıza sorduk.

Muhabir: After Me nedir ?

Batuhan Türker: Yurt içi ve yurt dışında çok fazla eğlence sektörü içerisinde bulundum. Burada çok fazla popülarite ve çevre edindim. İlk etkinliklerimi kendi ev partilerimle başlattım. Buna After partiler ismini verdim. Bir süre sonra yapmış olduğum etkinlikler kulaktan kulağa yayılarak büyük bir kitleye dönüştü. Bu kitleyi kontrol edememeye başladım. Şahsi telefonuma çokça çağrı ve bildiri gelmeye başladı. Genel olarak insanların öğrenmek istediği şey ‘After parti var mı ?’ sorusuydu. Ben de insanlara AFTER ME! diye yanıt verdim.

Muhabir: Prodüksyon süresinde yaşamış olduğunuz sıkıntılardan bizlere birazbahseder misiniz ?

Batuhan Türker: Bunun için uzun bir süre gözlem yaptım, Gözlemlerim sırasında şunları fark ettim. Türkiye techno müzik kültürü Avrupa ve Amerika akımlarının etkisinde, eğer bu kıtalarda bir müzik popüler oluyorsa Türkiye müzik sektöründe yakın zamanda etkileşime geçecek demektir. Bu sebeple çalıştığım stüdyonun yabancı kökenli olmasına dikkat ettim. Bunun için bulduğum isim vermek istemediğim bir İngiliz plak şirketi, beni dolandırmaya çalışarak müziğimi free altyapı sitelerinde satmaya çalıştı. Bu durumu fark ettikten sonra deneyimli bir Bulgar Prodüksiyon şirketiyle anlaşma imzaladım. Şarkının vokal ve aranje kısımlarını tamamladıktan sonra iş kapak tasarımına gelmişti. Çalışmalarını çok beğendiğim üniversite tasarım bölümü arkadaşıma tüm güvenimle teslim ettim. Ve bu harika Artwork’e imzasını attı. Animasyon ve görsel efekt tecrübelerime dayanarak, şarkının Youtube platformunda klibini tasarladım.

Hedefleri neler?

Muhabir: İlerisi için müzik sektöründe nasıl ilerlemeyi hedefliyorsunuz?

Batuhan Türker: After Me benim ilk göz ağrım haline geldi. Tabi ki de bu müziği burda bırakacağım anlamına gelmiyor. Bu sektör için bir ekonomik kaygı gütmüyorum. Sadece eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. Ayrıca 30 yaşıma kadar 2 albüm çıkarma gibi bir planım var. Türk elektronik müzik sanatçılarının ne kadar farklı bir ses getireceğini tüm dünyaya kanıtlamak istiyorum.

BT logo anlamı nedir?

Muhabir: Bütün Sosyal medya ve Müzik platformları sanatçı panellerinizde bu logoyu görüyoruz. Bizlere biraz anlamından bahseder misiniz ?

Batuhan Türker: Bu üçgenin dövmesini 17 yaşımda yaptırmıştım. Her bir köşesi; Gerçeklik, Güç ve Sevgi anlamına geliyor. Üçgenin ortası zekayı temsil ediyor. Bu benim hayatta ki tek güvencem. Bu sebeple ortasına İsmim ve soyismimin baş harflerini yazdım. Sanırım logo ismimi markalaştırmamı sağladı. İlerisi için bir prodüksyon şirketi kurmayı hedefliyorum. Logoyu daha kurumsal bir kimlikle dünya genelinde markalaştırmayı düşünüyorum.