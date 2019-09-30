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  3. 30 Eylül 2019 17:23

Tenis kortunda Hülya Avşar şov!

Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Avşar, maça tenis kıyafeti yerine leopar desenli ve derin yırtmaçlı etekle çıkarak tüm bakışları üzerinde topladı.

Tenis kortunda Hülya Avşar şov!
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Tenis sporuyla yakından ilgilenen Hülya Avşar, Bursa’da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası’na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park’ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar’a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı.

Tenis kıyafeti yerine derin yırtmaçlı bir etekle korta çıkan Hülya Avşar, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


 

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