Tenis kortunda Hülya Avşar şov!

Tenis sporuyla yakından ilgilenen Hülya Avşar, Bursa’da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası’na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park’ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar’a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı.

Tenis kıyafeti yerine derin yırtmaçlı bir etekle korta çıkan Hülya Avşar, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



