Teoman da sesini yükseltti: ''Mahir Polat'ı öldürmeyin''

Ünlü şarkıcı Teoman, İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevinde sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya üzerinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tahliyesi için çarpıcı bir çağrı yaptı. "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" etiketiyle paylaştığı gönderide "Mahir Polat'ı öldürmeyin" ifadelerine yer veren sanatçı, tutuklu bulunan Polat'ın kritik sağlık durumuna dikkat çekti.

POLAT İÇİN TAHLİYE KAMPANYASI

Marmara Cezaevi'ndeki sağlık kurulu, Polat'ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Ancak bu süreç devam ederken, sanatçılar ve siyasetçiler Polat'ın tahliyesi için kampanyalarını sürdürüyor.

Avukatlar, Polat'ın cezaevi koşullarında sağlık durumunun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunurken, Adli Tıp Kurumu'nun önümüzdeki günlerde vereceği kararın kritik önem taşıdığını vurguladılar.