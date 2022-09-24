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Teoman ile Şebnem Ferah ''evlilik'' hayali ortaya çıktı

Teoman ile Şebnem Ferah ''evlilik'' hayali ortaya çıktı

Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili olarak, “Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Teoman ve Şebnem Ferah yıllardır birbirlerine yakıştırılıyordu. Ancak ikili, verdikleri her röportajda, arkadaş olduklarını dile getiriyordu.

Yıllar önce verdiği bir röportajda Teoman'la arkadaş olduklarını söyleyen Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir" demişti.

Ayrıca Şebnem Ferah daha sonra, "Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanmıştı.

Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Şebnem ile her zaman arkadaştık. Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye" dedi.

Etiketler teoman şebnem ferah evlilik itiraf
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