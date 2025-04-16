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Teoman'dan ''Sırrı abi'' paylaşımı

Teoman'dan ''Sırrı abi'' paylaşımı
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Ünlü şarkıcı Teoman, hayati tehlikesi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için duygusal bir mesaj paylaştı.

Ünlü sanatçı Teoman, kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece apar topar ameliyata alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir mesaj paylaştı. Teoman, hayati tehlikesi devam eden Sırrı Süreyya Önder için ''Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak'' ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya hesabından Önder’e olan sevgisini ve saygısını dile getiren sanatçı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevdiğim, saygı duyduğum, içimi ısıtan biri daha eksilecek hayatımdan. İrfan Alış’ın gidişi gibi… Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.”

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, sanat dünyasından ve kamuoyundan gelen destek mesajları da devam ediyor.​

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Etiketler teoman Sırrı Süreyya Önder
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