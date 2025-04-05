Tepkilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama

Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisini "protestolara sessiz kalmakla" eleştiren bir kullanıcıya sert yanıt verdi. Yılmaz, "Bir gün sizin de başınıza gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız" ifadelerini kullanarak, siyasetten uzak durma tercihini savundu.

Ünlü oyuncuların, İmamoğlu protestolarına destek vermesi sonucunda gözaltına alınmaları sanat dünyasında tepki çekti. Bir çok ünlü oyuncu meslektaşlarına yapılan haksızlığı gündem etti. Oyuncular halk arasında, boykota ve protestolara destek verenler ve vermeyenler olarak ayrıştırılmaya başladı. Cem Yılmaz'ın protesto ve boykotlara destek açıklaması yapmadığını iddia eden bir X platformu kullanıcısı Yılmaz'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Ferhan Şensoy’un Cem Yılmaz’a kavuğu vermemesini bugünlerde iyice idrak ediyoruz."

Yılmaz sosyal medya takipçisinin bu eleştirisine sert tepki verdi. Dün yaptığı bir paylaşımla, "bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyosun normal insan ama deli… Dialog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bi küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?"

Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor.Bakıyosun normal insan ama deli…Dialog kurulmuyor.Ama bir şey istiyor ! Sonra bi küçümseme ! Anlayamadım hiç. Umarım şans…