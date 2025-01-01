Tepkilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Diyarbakır'da katledilen Narin için ''Sıfır Tolerans'' şarkısını seslendiren ve tepki çeken Hadise, eleştirilere yanıt verdi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin için ''Sıfır Tolerans'' şarkısını seslendirdi. Hadise'nin şarkı seçimi ise tepkilere neden oldu.

Tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu.

2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.

Hadise şöyle konuştu:

“Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans’ın akustik versiyonundan önce Narin’lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025’te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm.”

SIFIR TOLERANS SÖZLERİ

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğin

Acısı kalır son sözü söyleyenin

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bi' daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

Sıfır tolerans hadi git durma durma

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin