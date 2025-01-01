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Tepkilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu

Tepkilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Diyarbakır'da katledilen Narin için ''Sıfır Tolerans'' şarkısını seslendiren ve tepki çeken Hadise, eleştirilere yanıt verdi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin için ''Sıfır Tolerans'' şarkısını seslendirdi. Hadise'nin şarkı seçimi ise tepkilere neden oldu. 

Tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. 

2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.

Hadise şöyle konuştu:

“Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans’ın akustik versiyonundan önce Narin’lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025’te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm.”

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Diyarbakır'da katledilen Narin için ''Sıfır Tolerans'' şarkısını seslendiren ve tepki çeken Hadise, eleştirilere yanıt verdi.

SIFIR TOLERANS SÖZLERİ

Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğin
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bi' daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma durma
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin

Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ olduHadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ olduMagazin

 

Etiketler hadise O Ses Türkiye yılbaşı narin
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